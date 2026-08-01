5 کشته و 108 مصدوم دستاورد 64 حادثه رانندگی در محورهای استان ایلام

به گزارش ایلنا، مهدی شعبانی به نحوه امدادرسانی به مصدومان این حوادث رانندگی اشاره داشته و افزود: در پی وقوع این حوادث رانندگی، 83 نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی استان ایلام منتقل شدند. همچنین 25 نفر از مصدومان نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی از افزایش حوادث جاده‌ای در زمان بازگشت زائران مراسم اربعین ابراز نگرانی کرده و در این خصوص ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از محل حوادث نشان می‌دهد خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرایمن و نیز بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث بوده است.

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