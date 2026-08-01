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رئیس اورژانس استان خبر داد:

5 کشته و 108 مصدوم دستاورد 64 حادثه رانندگی در محورهای استان ایلام

5 کشته و 108 مصدوم دستاورد 64 حادثه رانندگی در محورهای استان ایلام
کد خبر : 1821285
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رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان ایلام به افزایش حوادث رانندگی همزمان با موج بازگشت زائران اربعین اشاره کرده و گفت: در بازه زمانی 2 روز گذشته 64 فقره حادثه رانندگی در این استان به ثبت رسیده و در مجموع 5 کشته و 108 مصدوم برجای گذاشته‌اند.

به گزارش ایلنا، مهدی شعبانی به نحوه امدادرسانی به مصدومان این حوادث رانندگی اشاره داشته و افزود: در پی وقوع این حوادث رانندگی، 83 نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی استان ایلام منتقل شدند. همچنین 25 نفر از مصدومان نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

وی از افزایش حوادث جاده‌ای در زمان بازگشت زائران مراسم اربعین ابراز نگرانی کرده و در این خصوص ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از محل حوادث نشان می‌دهد خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرایمن و نیز بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی از مهم‌ترین عوامل بروز این حوادث بوده است.

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