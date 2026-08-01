رییس هلالاحمر شهرستان سبزوار خبر داد:
یک کشته و 9 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای غربی خراسان رضوی
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان سبزوار به وقوع حوادث رانندگی متعدد در منطقه اشاره کرده و گفت: وقوع 2 حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان سبزوار واقع در مناطق غربی استان خراسان رضوی، یک کشته و 9 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، صدر سلیمانی به تشریح جزئیات نخستین حادثه رانندگی اشاره داشته و افزود: نخستین حادثه رانندگی در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ال90 در کیلومتر 38 محور مواصلاتی سبزوار به بردسکن به وقوع پیوست. این حادثه رانندگی 5 مصدوم برجای گذاشت.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نجاتگران پایگاه امدادونجات بین شهری شهدای ابراهیمآباد به همراه خودرو آمبولانس به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. در این حادثه 3 مصدوم توسط نیروهای اورژانس و 2 مصدوم توسط عوامل هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل منطقه شدند.
رییس جمعیت هلالاحمر شهرستان سبزوار اظهار داشت: دومین حادثه رانندگی نیز در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در کیلومتر 50 محور مواصلاتی سبزوار به نیشابور به وقوع پیوسته است. وقوع این حادثه رانندگی نیز یک کشته و 4 مصدوم برجای گذاشته است.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 تیم با خودروی نجات و آمبولانس از پایگاه هلالاحمر به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. در این حادثه 3 مصدوم توسط نیروهای اورژانس و همچنین یک مصدوم توسط عوامل هلالاحمر به مراکز درمانی منطقه منتقل شدند.