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جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

دستگیری عامل تیراندازی و مجروحیت شهروندان زابل کمتر از یک ساعت

دستگیری عامل تیراندازی و مجروحیت شهروندان زابل کمتر از یک ساعت
کد خبر : 1821283
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جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان به دستگیری عامل تیراندازی منجر به جرح در یکی از مناطق استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: عامل تیراندازی و مجروحیت شهروندان اهل شهرستان زابل در بازه زمانی کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: در پی وقوع یک فقره تیراندازی با سلاح شکاری به طرف 4 نفر از شهروندان اهل شهرستان زابل که منجر به مجروحیت آنها شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری عامل این تیراندازی آغاز شد. با اشراف اطلاعاتی کامل پلیس، محل اختفاء متهم مذکور شناسایی شده و در بازه زماتی کمتر از یک ساعت از زمان وقوع تیراندازی، توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از مخفیگاه متهم یک قبضه سلاح شکاری کشف شد. وی در تحقیقات تکمیلی به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود را از این اقدام اختلافات شخصی عنوان کرد. این فرد پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

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