یک کشته و 8 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور ملایر به همدان

به گزارش ایلنا، محمدرضا یگانه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین 2 دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور مواصلاتی ملایر به همدان محدوده مسیر ارتباطی کرکان به مهرآباد، به مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس استان همدان اعلام کرد.

وی به فرایند امدادرسانی برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در این راستا بلافاصله 3 تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس ملایر با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد که در این حادثه رانندگی یک کشته و 8 مصدوم در پی داشته است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت: پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه وقوع این حادثه رانندگی و انجام اقدامات اولیه درمانی، 5 نفر از مصدومان این حادثه به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.

یگانه تصریح کرد: 3 مصدوم دیگر این حادثه رانندگی نیز برای دریافت مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان امام حسین شهرستان ملایر اعزام شدند. همچنین در این حادثه رانندگی یک خانم 15 ساله به دلیل شدت جراحات وارد شده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بود.

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