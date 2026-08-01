یک کشته و 3 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی سمند و شتر در میامی

به گزارش ایلنا، مهسا عظیمی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری سمند با 3 نفر شتر در محور میامی به سبزوار محدوده 85 کیلومتری میامی، به واحد ارتباطات اورژانس شهرستان شاهرود اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس 115 عباس‌آباد به همراه نیروهای هلال‌احمر شامل سِت نجات کاهک و کد داورزن 51 به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. پس از بررسی‌های اولیه صحنه حادثه مشخص شد این سانحه رانندگی یک کشته و 3 مصدوم در پی داشته است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان شاهرود اظهار داشت: 3 مصدوم این حادثه رانندگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی با کمک کارشناسان اورژانس برای ادامه روند درمانی به بیمارستان امام حسین شهرستان شاهرود منتقل شدند.

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