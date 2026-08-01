خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رییس پلیس راه استان سمنان خبر داد:

خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی

خواب‌آلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی
کد خبر : 1821250
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه استان سمنان به علت وقوع حادثه رانندگی واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی اشاره کرده و در این رابطه گفت: اتوبوس مهران به مشهد در محدوده شرق این استان به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده واژگون شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی افزود: اتوبوس مهران به مشهد در کیلومتر 50 محور مواصلاتی شاهرود به میامی دچار واژگونی شد. در بررسی‌های انجام شده از سوی پلیس راه، خستگی و خواب‌آلودگی راننده علت حادثه رانندگی شناسایی شد.

وی ادامه داد: یک ربع توقف برای استراحت بعد از هر 2 ساعت رانندگی از بسیاری از حوادث ناگوار در حوزه رانندگی جلوگیری می‌کند. در این راستا انتظار می‌رود رانندگان و کاربران جاده‌ای اهتمام ویژه در رعایت نکته‌های ایمنی داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل