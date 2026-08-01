رییس پلیس راه استان سمنان خبر داد:
خوابآلودگی راننده عامل واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی
رییس پلیس راه استان سمنان به علت وقوع حادثه رانندگی واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی اشاره کرده و در این رابطه گفت: اتوبوس مهران به مشهد در محدوده شرق این استان به دلیل خستگی و خوابآلودگی راننده واژگون شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ موسی بزرگی افزود: اتوبوس مهران به مشهد در کیلومتر 50 محور مواصلاتی شاهرود به میامی دچار واژگونی شد. در بررسیهای انجام شده از سوی پلیس راه، خستگی و خوابآلودگی راننده علت حادثه رانندگی شناسایی شد.
وی ادامه داد: یک ربع توقف برای استراحت بعد از هر 2 ساعت رانندگی از بسیاری از حوادث ناگوار در حوزه رانندگی جلوگیری میکند. در این راستا انتظار میرود رانندگان و کاربران جادهای اهتمام ویژه در رعایت نکتههای ایمنی داشته باشند.