مدیرعامل هلالاحمر استان سمنان خبر داد:
10 مصدوم دستاورد واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان به وقوع حادثه رانندگی در استان اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 50 محور مواصلاتی شاهرود به میامی، 28 حادثهدیده و 10 مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، حسین درخشان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 50 محور مواصلاتی شاهرود به میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان سمنان اعلام شد.
وی به فرایند امدادرسانی برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات شهدای میامی با پشتیبانی پایگاه میاندشت به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار داشت: این سانحه 28 حادثهدیده و 10 مصدوم در پی داشت. نجاتگران هلالاحمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.