10 مصدوم دستاورد واژگونی اتوبوس در محور شاهرود به میامی

به گزارش ایلنا، حسین درخشان افزود: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در کیلومتر 50 محور مواصلاتی شاهرود به میامی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اعلام شد.

وی به فرایند امدادرسانی برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه امداد و نجات شهدای میامی با پشتیبانی پایگاه میاندشت به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان اظهار داشت: این سانحه 28 حادثه‌دیده و 10 مصدوم در پی داشت. نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را با همکاری نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

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