دبیر ستاد اربعین استان عنوان کرد:
ثبتنام ۴۳هزار لرستانی در سامانه سماح/ فعالیت ۴هزار خادم در مواکب استان
دبیر ستاد اربعین استان لرستان گفت: امسال ۳۳ موکب دارای مجوز استان در خارج از کشور و مرز مهران مستقر شدهاند که از این تعداد، ۲۲ موکب در کربلا، هشت موکب در نجف، یک موکب در سامرا، یک موکب در کوفه و یک موکب بزرگ نیز در مرز مهران به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدماترسانی میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید کشکولی روز شنبه دهم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح آخرین اقدامات ستاد اربعین استان اظهارکرد: ۸۰ موکب نیز در نقاط مختلف استان آماده پذیرایی و خدمترسانی به زائران هستند.
وی ادامهداد: تاکنون اقلام و تجهیزات مورد نیاز مواکب استان با ۱۲۷ دستگاه کامیون کاپوتاژ شده به کشور عراق ارسال شده و پشتیبانی از مواکب با هماهنگی کامل در حال انجام است.
دبیر ستاد اربعین لرستان با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی گفت: حدود چهار هزار خادم، عمدتاً از جوانان استان، در مواکب لرستان مشغول خدمترسانی به زائران هستند و این حضور، جلوهای از مشارکت ارزشمند مردم در برگزاری باشکوه مراسم اربعین است.
کشکولی با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۳ هزار نفر از زائران لرستانی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند، افزود: مواکب در تمامی مبادی ورودی و خروجی استان مستقر شدهاند و در کنار مواکب دارای مجوز، حدود ۱۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی مردمی دیگر نیز در حال ارائه خدمات به زائران هستند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان در ادامه با اشاره به تمهیدات اسکان زائران اظهار داشت: حسینیه حبیببنمظاهر خرمآباد بهصورت شبانهروزی برای اسکان زائران آماده شده و علاوه بر آن، ۱۰۰ خانوار لرستانی نیز آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کردهاند.
کشکولی با اشاره به وضعیت مطلوب تأمین سوخت در استان گفت: تمامی جایگاههای عرضه سوخت بدون مشکل در حال فعالیت هستند و برای شرایط اضطراری نیز دو جایگاه سیار پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه حدود ۵۱ درصد تردد زائران اربعین کشور از محورهای ارتباطی لرستان انجام میشود، افزود: تا امروز هفت هزار و ۵۲۲ زائر لرستانی توسط ناوگان اتوبوسی استان به مرز اعزام شدهاند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.
دبیر ستاد اربعین لرستان همچنین به اقدامات حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: ۱۰۷ پایگاه اورژانس در سطح استان، دو دستگاه اتوبوسآمبولانس، ۱۲ دستگاه موتورلانس و دو موکب درمانی در نجف و کربلا برای ارائه خدمات درمانی به زائران پیشبینی شده است.
وی افزود: جمعیت هلالاحمر استان نیز با ۲۰ پایگاه ثابت، سه پایگاه سیار و ۱۱ تیم واکنش سریع در آمادهباش کامل قرار دارد و نیروهای این جمعیت در تمامی مواکب و مبادی ورودی و خروجی استان، آموزشهای لازم را به زائران ارائه میکنند.
کشکولی در پایان از مشارکت گسترده مردم استان در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد و گفت: همه مواکب به صورت کاملا خودجوش و مردمی فعالیت دارند و این رویداد عظیم را به بهترین شکل رقم میزنند.