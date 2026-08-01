۲۱ هزار و ۲۹۶ زائر اربعین با 741 سفر به مرزهای خروجی کشور اعزام شدند
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی، گفت: تاکنون ۲۱ هزار و ۲۹۶ زائر اربعین حسینی از این استان به مرزهای خروجی کشور اعزام شدند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، عبدالحسین علیاکبری، با بیان اینکه طرح اعزام زائران اربعین از ۲۵ تیر آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، افزود: این تعداد زائر از طریق ۷۴۱ سفر با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه از این تعداد، ۲۷۰ سفر کاروانی و ۴۷۱ سفر عادی است، اظهار کرد: از مجموع زائران اعزام شده، ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر از طریق سفرهای کاروانی و ۱۰ هزار و ۶۴۸ نفر نیز در قالب سفرهای عادی به مرزهای خروجی کشور منتقل شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گفت: مرز مهران با اعزام ۱۹ هزار و ۵۳۹ نفر همچنان بیشترین سهم را در جابجایی زائران استان به خود اختصاص داده است و مرزهای خسروی با یک هزار و ۶۶۴ نفر، تمرچین با ۹۰ نفر و باشماق با سه نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
علی اکبری، ادامه داد: ناوگان حمل و نقل عمومی و عوامل راهداری استان با آمادگی کامل، خدماترسانی به زائران اربعین حسینی را تا پایان عملیات اعزام و بازگشت آنان به استان ادامه خواهد داد.