رئیس پلیس راه استان:
ترافیک سنگین در محورهای بازگشت زائران اربعین در کرمانشاه/کاهش ۵۰ درصدی تلفات جادهای
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه از افزایش حجم تردد در محورهای بازگشت زائران اربعین خبر داد و اعلام کرد که هماکنون ترافیک در بخش زیادی از مسیرهای منتهی از مرز خسروی به داخل کشور سنگین اما تحت کنترل است. وی در عین حال از کاهش ۵۰ درصدی جانباختگان حوادث رانندگی در طرح اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
سرهنگ مهدی جعفری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با آغاز موج اصلی بازگشت زائران اربعین حسینی، ترافیک در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه بهویژه در مسیر قصرشیرین به اسلامآباد غرب افزایش چشمگیری یافته است. در حال حاضر ترافیک در این محور پرحجم و سنگین گزارش شده و از اسلامآباد غرب تا سهراهی کنگاور نیز خودروها با وجود حجم بالای تردد، بهصورت روان در حال حرکت هستند.
وی با اشاره به تمهیدات پلیس راه برای مدیریت ترافیک افزود: تمامی ظرفیتهای پلیس راه استان برای تسهیل عبور و مرور زائران به کار گرفته شده و گشتهای خودرویی بهصورت شبانهروزی در محورهای اصلی حضور دارند تا ضمن مدیریت ترافیک، در صورت بروز هرگونه حادثه یا گره ترافیکی، در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۴ تیم خودرویی پلیس راه در جادههای استان مستقر هستند که ۸۴ تیم از این تعداد بهطور ویژه در مسیرهای بازگشت زائران اربعین فعالیت میکنند. این تیمها علاوه بر کنترل ترافیک، بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت وسایل نقلیه و برخورد با تخلفات حادثهساز نیز نظارت دارند.
جعفری همچنین از راهاندازی ۱۰ ایستگاه خوابزدایی در مسیرهای بازگشت خبر داد و گفت: این ایستگاهها با هدف پیشگیری از تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان ایجاد شدهاند و از زائران درخواست میشود در صورت احساس خستگی، حتماً در این ایستگاهها توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
وی با اشاره به آمار تصادفات جادهای در ایام اجرای طرح اربعین اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تاکنون متأسفانه ۱۵ نفر در حوادث رانندگی جادههای استان جان خود را از دست دادهاند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۰ نفر بود. این آمار بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تلفات جادهای در طرح اربعین امسال است که حاصل همکاری رانندگان، حضور مستمر پلیس و اجرای برنامههای کنترلی و ایمنی در محورهای استان است.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه ادامه داد: در همین بازه زمانی ۱۶۲ فقره تصادف جرحی در جادههای استان ثبت شده که در مجموع ۲۰۷ نفر در این حوادث مصدوم شدهاند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود چهار درصد افزایش را نشان میدهد و ضرورت توجه بیشتر رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی را دوچندان میکند.
جعفری همچنین از افزایش قابل توجه حجم تردد خودروها در محورهای منتهی به مرز خسروی خبر داد و گفت: از آغاز اجرای طرح اربعین تاکنون، یک میلیون و ۳۳ هزار دستگاه خودرو در مسیرهای تردد زائران در استان کرمانشاه ثبت شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۸۸۴ هزار تردد به ثبت رسیده بود و آمار امسال از رشد حدود ۱۴ درصدی ترددها حکایت دارد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ جان زائران مهمترین اولویت پلیس راه است، از رانندگان خواست با صبر و حوصله رانندگی کنند، از سبقت و سرعت غیرمجاز بپرهیزند و برای رسیدن هرچه سریعتر به مقصد، ایمنی خود و دیگران را به خطر نیندازند. وی همچنین از زائران خواست توصیههای پلیس و نیروهای امدادی را جدی بگیرند تا موج بازگشت زائران با کمترین حادثه و در نهایت آرامش به پایان برسد.