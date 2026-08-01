سال گذشته ۳۳۱ فقره پرونده تخریب اراضی ملی در گلستان تشکیل شد

به گزارش ایلنا از گلستان، سرهنگ عیسی گل‌بینی‌مفرد با تشریح شرایط میدانی حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی تجهیزات و ناکافی بودن برخی ضمانت‌های قانونی را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جنگلبانان برشمرد و خواستار توجه جدی‌تر مسوولان به این حوزه شد.

وی با اشاره به گستردگی عرصه‌های منابع طبیعی گلستان گفت: حفاظت از بیش از یک میلیون و ۳۹۷ هزار هکتار جنگل و مرتع، با امکانات و نیروی انسانی موجود کار آسانی نیست. اگرچه حدود ۴۰۰ نیرو در مجموعه اداره کل فعالیت می‌کنند، اما در برخی حوزه‌های تخصصی تنها چند نیروی محدود مسئولیت حفاظت از عرصه‌های وسیع را بر عهده دارند و همین موضوع، فشار مضاعفی بر نیروهای عملیاتی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ناوگان حفاظتی استان فرسوده است، افزود: بسیاری از خودروهای مورد استفاده جنگلبانان بیش از ۱۰ سال عمر دارند و هزینه نگهداری و تعمیر آن‌ها هر سال افزایش می‌یابد. سال گذشته نیز ۱۰ دستگاه خودرو یگان حفاظت در جریان ماموریت‌ها و درگیری با متخلفان آسیب دید و اکنون نیز بخشی از ناوگان نیازمند نوسازی است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان ادامه داد: در حال حاضر ۳۲ دستگاه خودروی شرکتی بخشی از نیازهای حفاظتی استان را تامین می‌کنند، اما با توجه به گستردگی عرصه‌ها، این امکانات پاسخگوی همه ماموریت‌ها نیست و لازم است تجهیزات، خودروها، سامانه‌های ارتباطی و امکانات تخصصی به روز شود.

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