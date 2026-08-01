به گزارش ایلنا، مسعود عابد گفت: نخستین حادثه شب گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی دنا در مسیر خان‌زنیان به شیراز، در جاده کهمره سرخی رخ داد و هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، پنج نفر از مصدومان را برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل کردند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: از این تعداد، دو مصدوم به بیمارستان نمازی و سه مصدوم به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال یافتند.

عابد اضافه کرد: دو مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی از سوی کارشناسان اورژانس در محل حادثه، به دلیل مساعد بودن شرایط جسمی، نیازی به انتقال به بیمارستان نداشتند.

برخورد سه خودرو در محور کازرون

وی درباره دومین حادثه نیز گفت: این سانحه بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با دو دستگاه سمند در جاده کازرون، محدوده فتح‌آباد به سمت قائمیه رخ داد که ۹ نفر مصدوم بر جای گذاشت.

عابد افزود: در پی این حادثه نیز دو تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند و کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات درمانی، پنج نفر را برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) کازرون منتقل کردند.

به گفته رئیس مرکز اورژانس فارس، چهار مصدوم دیگر نیز پس از دریافت خدمات درمانی در محل، به مراکز درمانی منتقل نشدند.

بر اساس این گزارش، در مجموع دو سانحه رانندگی در محورهای مواصلاتی فارس ۱۶ مصدوم بر جای گذاشت که ۱۰ نفر از آنان برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

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