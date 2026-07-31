خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس اورژانس استان مرکزی اعلام کرد:

یک کشته دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شهرستان خنداب

یک کشته دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شهرستان خنداب
کد خبر : 1820802
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری کوییک با یک دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی شهرستان خنداب محدوده ابتدای روستای گازران، یک کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری کوییک با یک دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی شهرستان خنداب محدوده ابتدای روستای گازران، به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه و مشاهده ایست قلبی و تنفسی راکب 40 ساله موتورسیکلت، اقدامات تخصصی احیای قلبی و ریوی را برای وی آغاز کرده و این مصدوم را به بیمارستان مهر شهرستان خنداب منتقل کردند. اما متأسفانه به‌رغم تمامی تلاش‌های انجام شده، این فرد جان خود را از دست داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل