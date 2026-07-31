یک کشته دستاورد حادثه رانندگی محور مواصلاتی شهرستان خنداب

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری کوییک با یک دستگاه موتورسیکلت در محور مواصلاتی شهرستان خنداب محدوده ابتدای روستای گازران، به مرکز ارتباطات اورژانس استان مرکزی اعلام شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی ادامه داد: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه و مشاهده ایست قلبی و تنفسی راکب 40 ساله موتورسیکلت، اقدامات تخصصی احیای قلبی و ریوی را برای وی آغاز کرده و این مصدوم را به بیمارستان مهر شهرستان خنداب منتقل کردند. اما متأسفانه به‌رغم تمامی تلاش‌های انجام شده، این فرد جان خود را از دست داد.

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