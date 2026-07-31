دود مرگبار کاه و کلش؛ هشدار پلیس راه مازندران به کشاورزان
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به وقوع یک تصادف در محور سرخرود ـ محمودآباد که به آتشسوزی یک خودرو منجر شد، نسبت به خطرات آتش زدن کاه و کلش در حاشیه جادهها هشدار داد و اعلام کرد این اقدام علاوه بر تهدید جان کاربران جادهای، پیگرد قانونی نیز دارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه استان مازندران، اظهار کرد: در پی اعلام وقوع تصادف در محور سرخرود به محمودآباد، مأموران پلیس راه پس از حضور در محل دریافتند که پس از برخورد دو خودرو، یکی از خودروها به شانه خاکی جاده منحرف شده است.
وی افزود: این خودرو به دلیل حریق ایجادشده در زمین کشاورزی مجاور، که ناشی از سوزاندن کاه و کلش توسط کشاورزان بود، دچار آتشسوزی شد و به طور کامل در آتش سوخت. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه برخی کشاورزان اقدام به آتش زدن کاه و کلش در مزارع میکنند، گفت: در مواردی دود و شعلههای ناشی از این اقدام به سمت جاده کشیده شده و امنیت کاربران ترافیکی را به طور جدی تهدید میکند.
عبادی تأکید کرد: سوزاندن کاه و کلش در زمینهای مجاور جادهها باعث کاهش شدید میدان دید رانندگان و افزایش احتمال وقوع تصادفات میشود؛ بهگونهای که در عرض چند دقیقه ممکن است دید رانندگان به حداقل یا حتی صفر برسد.
وی از کشاورزان خواست از آتش زدن کاه و کلش در زمینهای اطراف محورهای مواصلاتی به طور جدی خودداری کنند و خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، این اقدام میتواند مجازات حبس تا یک سال و جزای نقدی را برای متخلفان در پی داشته باشد.