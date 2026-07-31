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مدیرعامل هلال‌احمر استان مازندران خبر داد:

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور ساری به کیاسر

4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور ساری به کیاسر
کد خبر : 1820791
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران به وقوع یک گفت: وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل دره در محور مواصلاتی ساری به کیاسر محدوده روستای خارخون، 4 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی پراید به داخل دره در محور مواصلاتی ساری به کیاسر محدوده روستای خارخون، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله یک تیم عملیاتی شامل 3 نجاتگر به همراه یک دستگاه آمبولانس، از پایگاه امداد و نجات کیاسر به محل وقوع این حادثه اعزام شدند. پس از حضور تیم عملیاتی در صحنه، ارزیابی وضعیت و اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی برای مصدومان حادثه آغاز شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مازندران اظهار داشت: نجاتگران هلال‌احمر پس از انجام کمک‌های اولیه، 2 مصدوم حادثه که 2 دختربچه 6 و 8 ساله بودند را به بیمارستان بوعلی شهرستان ساری منتقل کردند و 2 مصدوم دیگر با همکاری نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

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