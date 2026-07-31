واژگونی ۲ خودروی پراید در اصفهان ۱۱ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۹ صبح امروز (جمعه ۹ مردادماه)، دو حادثه ترافیکی ویژه از نوع واژگونی خودروی سواری پراید به صورت هم‌زمان به سامانه ۱۱۵ اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی درباره جزئیات حادثه نخست افزود: اولین سانحه واژگونی پراید در کیلومتر ۶۵ محور نایین - انارک رخ داد که بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. در این سانحه ۵ نفر شامل یک مرد، دو زن و دو پسر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای امدادی به درمانگاه انارک منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حادثه دوم تصریح کرد: سانحه دوم نیز مربوط به واژگونی یک دستگاه پراید در محدوده شهرستان فریدن و انتهای روستای جعفرآباد بود که با دریافت گزارش حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

عابدی ادامه داد: این حادثه ۶ مصدوم شامل چهار مرد و دو زن بر جای گذاشت که مصدومان حادثه پس از تثبیت وضعیت اولیه در محل، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان بهنیا تیران منتقل گردیدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این دو حادثه ترافیکی فوتی نداشته است، اما از رانندگان تقاضا می‌شود هنگام رانندگی در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند.

انتهای پیام/