خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی ۲ خودروی پراید در اصفهان ۱۱ مصدوم داشت

واژگونی ۲ خودروی پراید در اصفهان ۱۱ مصدوم داشت
کد خبر : 1820787
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه واژگونی خودروی سواری پراید در شهرستان‌های نایین و فریدن و مصدومیت ۱۱ نفر در این حوادث خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی اظهار کرد: ساعت ۱۰:۲۹ صبح امروز (جمعه ۹ مردادماه)، دو حادثه ترافیکی ویژه از نوع واژگونی خودروی سواری پراید به صورت هم‌زمان به سامانه ۱۱۵ اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی درباره جزئیات حادثه نخست افزود: اولین سانحه واژگونی پراید در کیلومتر ۶۵ محور نایین - انارک رخ داد که بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. در این سانحه ۵ نفر شامل یک مرد، دو زن و دو پسر دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، توسط نیروهای امدادی به درمانگاه انارک منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به حادثه دوم تصریح کرد: سانحه دوم نیز مربوط به واژگونی یک دستگاه پراید در محدوده شهرستان فریدن و انتهای روستای جعفرآباد بود که با دریافت گزارش حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد.

عابدی ادامه داد: این حادثه ۶ مصدوم شامل چهار مرد و دو زن بر جای گذاشت که مصدومان حادثه پس از تثبیت وضعیت اولیه در محل، جهت ادامه روند درمان به بیمارستان بهنیا تیران منتقل گردیدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این دو حادثه ترافیکی فوتی نداشته است، اما از رانندگان تقاضا می‌شود هنگام رانندگی در محورهای مواصلاتی، ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و سرعت مطمئنه، از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی پرهیز کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل