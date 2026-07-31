اورژانس استان ایلام اعلام کرد:
انتقال 8 زائر بیمار و مصدوم ایرانی از کشور عراق به مرز مهران
اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: 8 زائر اربعین که در خاک کشور عراق بیمار و مصدوم شده بودند در نقطه صفر مرزی مهران توسط امدادگران جمعیت هلالاحمر ایران برای درمان تحویل فوریتهای پزشکی داده شدند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات خبر فوق پرداخته شده و آمده است: این زائران پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان و مداوا به بیمارستان امام حسین شهرستان مهران منتقل شدند. این زائران پس از تحویل در نقطه صفر مرزی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در اطلاعیه خود آورده است: اقدامات لازم برای پایدارسازی وضعیت جسمانی آنان در محل انجام شد. پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت شرایط بیماران، هر 8 زائر با آمبولانسهای فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام حسین شهرستان مهران منتقل شدند تا روند درمان و مراقبتهای تخصصی این مصدومان ادامه یابد.