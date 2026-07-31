4 کشته و 5 مصدوم دستاورد 2 حادثه رانندگی در محورهای استان زنجان

به گزارش ایلنا، حکمت‌الله هاشمی‌ افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی 2 دستگاه خودروی پژو 405 در کیلومتر 10 جاده زنجان به دندی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اعلام شد. در این راستا بلافاصله تیم‌های عملیاتی هلال‌ احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره کرده و ادامه داد: در این حادثه رانندگی 3 نفر جان خود را از دست دادند و 4 نفر نیز مصدوم شدند. نجاتگران هلال‌احمر کشته‌شدگان حادثه را به عوامل انتظامی تحویل دادند. همچنین 4 مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس 115 به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان اظهار داشت: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی یک دستگاه تریلی با خودروی پژو پارس در کیلومتر 63 جاده زنجان به میانه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد. بلافاصله یک تیم عملیاتی جاده‌ای به محل حادثه اعزام شد.

هاشمی‌ به وضعیت حادثه‌دیدگان این سانحه اشاره کرده و تصریح کرد: در این حادثه رانندگی یک نفر کشته شده و یک نفر نیز مصدوم شد. نجاتگران هلال‌احمر فرد کشته‌شده را به عوامل انتظامی تحویل دادند. همچنین یک نفر مصدوم حادثه نیز توسط عوامل اورژانس 115 به مراکز درمانی منتقل شد.

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