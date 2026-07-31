به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار کرد: با همکاری سازمان اورژانس کشور، گام مهمی در مسیر تقویت زیرساخت‌های درمانی و امدادی استان برداشته شد و امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه، خدمات فوریت‌های پزشکی با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.

احمد کرمی افزود: نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای اساسی استان به شمار می‌رود و تأمین آمبولانس‌های جدید، نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای سطح خدمات درمانی خواهد داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌های سازمان اورژانس کشور، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، به‌ویژه در استانی که به دلیل تردد گسترده زائران اربعین و شرایط خاص جغرافیایی با حجم بالایی از مأموریت‌های امدادی روبه‌رو است، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: دولت با نگاه ویژه به تقویت امکانات امدادی و درمانی، روند نوسازی ناوگان اورژانس را با جدیت دنبال می‌کند و امضای این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز افزایش توان عملیاتی اورژانس، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین امنیت خاطر بیشتر برای شهروندان و زائران خواهد بود.

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