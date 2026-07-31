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استاندار ایلام:

نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای اساسی استان است

نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای اساسی استان است
کد خبر : 1820753
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استاندار ایلام از امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام خبر داد و گفت: این اقدام، بخشی از برنامه دولت برای نوسازی ناوگان امدادی، افزایش سرعت خدمات‌رسانی و ارتقای کیفیت فوریت‌های پزشکی در استان است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی خرید ۳۰ دستگاه آمبولانس برای دانشگاه علوم پزشکی ایلام، اظهار کرد: با همکاری سازمان اورژانس کشور، گام مهمی در مسیر تقویت زیرساخت‌های درمانی و امدادی استان برداشته شد و امیدواریم با اجرای این تفاهم‌نامه، خدمات فوریت‌های پزشکی با کیفیت و سرعت بیشتری به مردم ارائه شود.

احمد کرمی افزود: نوسازی ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی از نیازهای اساسی استان به شمار می‌رود و تأمین آمبولانس‌های جدید، نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه، افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای سطح خدمات درمانی خواهد داشت.

وی با قدردانی از حمایت‌های سازمان اورژانس کشور، تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت، به‌ویژه در استانی که به دلیل تردد گسترده زائران اربعین و شرایط خاص جغرافیایی با حجم بالایی از مأموریت‌های امدادی روبه‌رو است، از اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: دولت با نگاه ویژه به تقویت امکانات امدادی و درمانی، روند نوسازی ناوگان اورژانس را با جدیت دنبال می‌کند و امضای این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز افزایش توان عملیاتی اورژانس، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین امنیت خاطر بیشتر برای شهروندان و زائران خواهد بود.

 

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