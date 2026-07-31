به گزارش ایلنا، علیرضا عسکری چاوردی در حاشیه بازدید جمعی از مهندسین و اعضای سازمان نظام مهندسی استان فارس از سایت تل آجری و تخت جمشید، در تشریح این پروژه تصریح کرد: سایت تل آجری به عنوان دروازه ورود به تمدن پارسه و پیونددهنده تمدن هخامنشی با بین‌النهرین، جایگاه ویژه‌ای در پروژه فرهنگی «از دروازه پارسه تا دروازه ملل» دارد.

عسکری چاوردی افزود: کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه به پایان رسیده و در حال حاضر طرح‌های مرمتی توسط هیئت ایرانی تهیه و برای نهایی شدن به همکاران ایتالیایی ارسال شده است. وی با اشاره به مراحل پیش‌رو، اظهار داشت: پس از نهایی شدن طرح‌های مرمتی، اجرای پوشش سازه‌ای پیرامونی و مسیرهای گردشگری آغاز خواهد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز تأکید کرد: تلاش اداره کل بر این است تا در سه مرحله‌ی «محاسبات سازه‌ای»، «طراحی» و «اجرا»، از تخصص‌های فنی داخلی و به‌ویژه سازمان نظام مهندسی استان فارس استفاده شود تا این اثر در سریع‌ترین زمان ممکن به صورت موزه‌ای تبدیل شود. عسکری چاوردی تاکید کرد: این تصمیم در پی بازدید ویژه جمعی از متخصصین سازمان نظام مهندسی از محور فرهنگی پارسه و تخت‌جمشید اتخاذ شد.

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