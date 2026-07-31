سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: با توجه به حجم بالای تردد، از ساعت ۱۴ امروز تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران–شمال و محور چالوس ممنوع شده و این محدودیت همچنان برقرار است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حدود ساعت ۱۷ امروز مسیر شمال به جنوب محور چالوس از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران به‌صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد تا بار ترافیکی تخلیه شود.

عبادی با اشاره به وضعیت تردد در این محور گفت: در حال حاضر ترافیک ایستایی در محدوده مرزن‌آباد حدود ۴ کیلومتر است.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از اعمال محدودیت مقطعی یک‌طرفه در محور هراز نیز خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک خودداری کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کنند.

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