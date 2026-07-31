خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پلمپ چهار واحد صنفی متخلف به علت فروش مواد مخدر در شهرستان خانمیرزا

پلمپ چهار واحد صنفی متخلف به علت فروش مواد مخدر در شهرستان خانمیرزا
کد خبر : 1820734
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خانمیرزا اظهارداشت: به علت فروش مواد مخدر در این شهرستان چهار واحد صنفی پلمپ شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ وحید طهماسبی گفت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر تخلف چهار واحد صنفی مبنی بر فروش مواد مخدر موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خانمیرزا با کسب دستور مقام محترم قضایی تعداد چهار واحد صنفی را به علت فروش مواد مخدر پلمپ کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل