پلمپ چهار واحد صنفی متخلف به علت فروش مواد مخدر در شهرستان خانمیرزا

به گزارش ایلنا، سرهنگ وحید طهماسبی گفت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر تخلف چهار واحد صنفی مبنی بر فروش مواد مخدر موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خانمیرزا با کسب دستور مقام محترم قضایی تعداد چهار واحد صنفی را به علت فروش مواد مخدر پلمپ کردند.

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