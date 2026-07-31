پلمپ چهار واحد صنفی متخلف به علت فروش مواد مخدر در شهرستان خانمیرزا
کد خبر : 1820734
فرمانده انتظامی شهرستان خانمیرزا اظهارداشت: به علت فروش مواد مخدر در این شهرستان چهار واحد صنفی پلمپ شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ وحید طهماسبی گفت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و در پی دریافت اخباری مبنی بر تخلف چهار واحد صنفی مبنی بر فروش مواد مخدر موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان خانمیرزا با کسب دستور مقام محترم قضایی تعداد چهار واحد صنفی را به علت فروش مواد مخدر پلمپ کردند.