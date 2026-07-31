معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش:
مأموریت پایگاه شهید دوران از پیچیدهترین عملیاتهای هوایی بود/سرنوشت سه خلبان همچنان نامعلوم
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش با تشریح ابعاد تازهای از مأموریت خلبانان پایگاه شهید دوران، اعلام کرد: چهار خلبان این پایگاه با عبور از رینگ پدافندی مجهز به سامانه پاتریوت، مأموریت خود را با موفقیت به انجام رساندند، اما سرنوشت سه خلبان این عملیات همچنان مشخص نیست.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ خلبان ستاد مسعود جعفری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شیراز اظهار کرد: تاکنون تنها پیکر مطهر شهید مجید کاظمی به کشور بازگردانده شده و هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت سه خلبان دیگر این مأموریت در دست نیست.
وی افزود: کشور قطر تاکنون توضیحی فراتر از تحویل پیکر شهید کاظمی ارائه نکرده و پیگیریهای نیروی هوایی ارتش، دستگاههای اطلاعاتی و وزارت امور خارجه برای روشن شدن سرنوشت سه خلبان ادامه دارد.
جعفری با اشاره به بازگشت پیکر شهید کاظمی پس از پنج ماه گفت: پیکر این شهید پس از انتقال به کشور، شناسایی و با حضور مردم و مسئولان در گلزار شهدای دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد.
معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش، این عملیات را یکی از پیچیدهترین مأموریتهای محولشده به پایگاه شهید دوران توصیف کرد و گفت: پیش از اجرای عملیات، مسیر پرواز و وضعیت منطقه بهطور کامل بررسی شده بود و خلبانان شناخت دقیقی از آرایش پدافندی اطراف هدف داشتند.
وی با اشاره به شرایط دشوار عملیات افزود: بخش عمده مسیر بر فراز آب انجام شد؛ موضوعی که احتمال شناسایی هواپیماها توسط سامانههای راداری را افزایش میداد. به همین دلیل، بر اساس محاسبات عملیاتی، خلبانان ناچار بودند در تمام مسیر در ارتفاعی کمتر از ۳۰ متر پرواز کنند تا از دید رادارها پنهان بمانند.
جعفری ادامه داد: چهار خلبان پایگاه شهید دوران با آگاهی کامل از سطح تهدید، این مأموریت را پذیرفتند و با تکیه بر تجربه، مهارت و سابقه حضور در رزمایشهای مختلف، موفق شدند مأموریت محوله را اجرا کنند.
وی با اشاره به استقرار سامانههای پدافندی پاتریوت در اطراف پایگاههای آمریکایی منطقه گفت: این سامانهها از فناوری بسیار پیشرفتهای برخوردارند و علاوه بر رهگیری هواپیماها، توان مقابله با حملات موشکی را نیز دارند؛ از این رو انجام عملیات در چنین محیطی، از پیچیدهترین مأموریتهای هوایی محسوب میشود.
به گفته معاون هماهنگکننده نیروی هوایی ارتش، خلبانان با موفقیت از رینگ پدافندی عبور کرده و هدف تعیینشده را مورد اصابت قرار دادند، اما در مسیر بازگشت، هواپیماهای گشت هوایی دشمن جنگندههای این مأموریت را هدف قرار دادند و از آن زمان تاکنون سرنوشت سه خلبان همچنان نامعلوم است.
جعفری این عملیات را یادآور مأموریت تاریخی شهید عباس دوران دانست و گفت: همانگونه که شهید دوران در سال ۱۳۶۱ با عبور از پدافند سنگین بغداد مأموریت خود را به انجام رساند، خلبانان پایگاه شهید دوران نیز در شرایطی بسیار دشوار، مأموریت خود را با موفقیت اجرا کردند.
وی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیتها و تجهیزات خود آماده اجرای مأموریتهای محوله است و در صورت نیاز، برای دفاع از کشور از تمامی توان خود استفاده خواهد کرد.