به گزارش ایلنا، احمد میدری روز جمعه نهم مردادماه در جریان سفر به شهرستان جهرم و در نشست با مسئولان این شهرستان، با اشاره به بهره‌برداری از مجموعه ورزشی کارگری جهرم اظهار کرد: این مجموعه یکی از ظرفیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که با پیگیری‌های مستمر دکتر رضایی و تأمین اعتبارات لازم، مراحل تکمیل آن به پایان رسید.

وی افزود: امیدواریم این مجموعه با ایجاد فضایی مناسب برای ورزش و نشاط کارگران و خانواده‌های آنان، زمینه شکوفایی استعدادهای ورزشی و پرورش قهرمانان ملی را نیز فراهم کند تا مردم جهرم، به‌ویژه جامعه کارگری، از امکانات آن به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

تأکید بر تداوم پروژه‌های عمرانی

در ادامه این نشست، نماینده مردم جهرم و خفر و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط خاص کشور، بر ضرورت استمرار اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای تأکید کرد.

محمدرضا رضایی با بیان اینکه کشور در شرایط جنگ تحمیلی قرار دارد، گفت: با وجود این شرایط، به لطف مدیریت مناسب، تأمین و واردات کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه یافته و این روند باید در سایر بخش‌ها نیز حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای نباید متوقف شود، زیرا تداوم این پروژه‌ها علاوه بر حفظ روند توسعه، موجب تقویت همبستگی و انسجام ملی خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین خواستار بازنگری در قوانین و مقررات زائد شد و افزود: حذف یا ادغام شوراها و ساختارهای غیرضروری می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای پروژه‌ها را تسریع کند.

سه مطالبه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود، سه مطالبه مشخص از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد و گفت: نخست، بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حقوق کارکنان زیرمجموعه این وزارتخانه است؛ چراکه دریافتی بسیاری از آنان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

وی دومین مطالبه را حمایت بانک‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی جهرم از طریق پرداخت تسهیلات عنوان کرد و افزود: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در رونق تولید و ایجاد اشتغال ایفا کند.

نماینده مردم جهرم و خفر در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه ورزش کارگری، خواستار حمایت از تیم مینی‌فوتبال «ستارگان سیمکان جهرم» برای حضور در رقابت‌های جهانی شد و بر فراهم شدن زمینه حضور شایسته این تیم در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

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