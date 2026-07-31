پلیس گیلان اعلام کرد:
یکی از شهدای حادثه تروریستی شادگان گیلانی است /شهادت «سینا سیاهنژاد» در درگیری با اشرار مسلح
شهید والامقام «سینا سیاهنژاد» از حافظان نظم و امنیت و اهل «روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا» در استان گیلان بوده که در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، در پی حادثه تروریستی و درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان، ستوانسوم شهید «سینا سیاهنژاد» در هشتم مردادماه ۱۴۰۵ در حین انجام مأموریت به مقام والای شهادت نائل آمد.
شهید والامقام «سینا سیاهنژاد» از حافظان نظم و امنیت و اهل «روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا» در استان گیلان بوده که در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم، جان خود را فدا کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس گیلان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این شهید گرانقدر به محضر خانواده معظم شهید، همکاران گرامی و مردم شریف استان گیلان، اعلام کرد: زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید والامقام، به محض انتقال پیکر پاک وی به استان گیلان، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
استاندار گیلان شهادت ستوانسوم «سینا سیاهنژاد» را تسلیت گفت
هادی حقشناس با صدور پیامی شهادت ستوانسوم «سینا سیاهنژاد» از نیروهای خدوم فراجا که در جریان درگیری با اشرار مسلح در شهرستان شادگان استان خوزستان به فیض شهادت نائل آمد را تسلیت گفت.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
شهادت پرافتخار فرزند غیور گیلان، ستوانسوم سینا سیاهنژاد، از نیروهای جانبرکف فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اهل روستای هندخاله شهرستان صومعهسرا، که در حین انجام مأموریت و در راه پاسداری از امنیت و آرامش مردم در حادثه تروریستی شهرستان شادگان استان خوزستان به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
بیتردید امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور، مرهون ایثار، ازخودگذشتگی و جانفشانی مردان و زنانی است که با اخلاص، جان خود را در مسیر دفاع از مردم و مقابله با عوامل ناامنی تقدیم میکنند و نام خود را در دفتر پرافتخار شهیدان این سرزمین جاودانه میسازند.
اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت این فرزند برومند استان گیلان را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، خانواده معزز این شهید والامقام، مردم شریف گیلان، بهویژه اهالی شهرستان صومعهسرا و همکاران وی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تسلیت و تبریک عرض کرده، از درگاه خداوند متعال برای آن شهید عزیز، علو درجات و همنشینی با حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، و برای بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.
هادی حقشناس
استاندار گیلان