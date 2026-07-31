مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین مطرح کرد؛
بیاحتیاطی انسانی عامل اصلی آتشسوزیها در قزوین
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با اشاره به افزایش وقوع حریق در عرصههای طبیعی استان، گفت: بیشتر آتشسوزیهای رخداده در قزوین منشأ انسانی دارد و رعایت نکردن نکات ایمنی از سوی برخی شهروندان، مهمترین عامل بروز این حوادث است.
به گزارش ایلنا در قزوین، قدرتالله مهدیخانی با اشاره به تداوم روزهای گرم سال و افزایش خطر وقوع آتشسوزی در مراتع و اراضی طبیعی استان اظهار کرد: در شرایط کنونی، مدیریت بحران استان بهصورت همزمان درگیر موضوعاتی نظیر آتشسوزیها، غرقشدگیها، مدیریت مصرف انرژی و مقابله با آثار ناشی از گرمای هواست.
وی افزود: با وجود هشدارهای مکرر و اطلاعرسانیهای گسترده، همچنان بخش عمدهای از آتشسوزیهای استان بر اثر بیتوجهی به اصول ایمنی رخ میدهد و بررسیها نشان میدهد نقش عوامل انسانی در وقوع این حوادث بسیار پررنگ است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین با اشاره به برخی رفتارهای پرخطر در طبیعت تصریح کرد: رها کردن بطریهای پلاستیکی، باقی گذاشتن زباله در محیط، روشن کردن آتش و خاموش نکردن کامل آن از جمله عواملی است که هر سال خسارات قابل توجهی به عرصههای طبیعی وارد میکند.
مهدیخانی با بیان اینکه پیشگیری مؤثرترین راه مقابله با حوادث طبیعی است، خاطرنشان کرد: آموزش دهیاران، تجهیز روستاها و استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی از جمله اقداماتی است که برای کاهش خسارات ناشی از آتشسوزیها در سطح استان انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به حریق اخیر در منطقه کوهین گفت: با وجود وسعت حادثه و درگیر شدن دهها هکتار از اراضی، همکاری نیروهای امدادی، دستگاههای اجرایی و مردم محلی نقش مهمی در مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین در پایان تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی تنها بر عهده دستگاههای اجرایی نیست و شهروندان با رعایت اصول ایمنی و احساس مسئولیت اجتماعی میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث و حفظ سرمایههای طبیعی استان ایفا کنند.