نجات ۱۰ نفر گرفتار در سیلاب آبشار سمبی توسط نجاتگران هلال احمر بهشهر
۱۰ نفر از گردشگران گرفتار در سیلاب آبشار سمبی بهشهر با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر از منطقه پرخطر نجات یافته و به محل امن منتقل شدند.
به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۶:۵۷ روز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر وقوع سیلاب در مسیر رودخانه و آبشار سمبی، واقع در محور بهشهر–گلوگاه، جاده جنگلی پاسندرز، روستای یخکش، دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پاسند با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، به همراه تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.
فخاری تصریح کرد: در این حادثه ۳۰ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با تلاش نجاتگران، ۱۰ نفر از افراد گرفتار از منطقه پرخطر خارج و به مکان امن منتقل شدند.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای عضو مدیریت بحران از جمله منابع طبیعی، جنگلبانی و نیروی انتظامی، افزود: پس از ارزیابی کامل منطقه، تخلیه افراد از مسیر رودخانه و آبشار ، عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز ۹ مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید.