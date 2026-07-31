نجات ۱۰ نفر گرفتار در سیلاب آبشار سمبی توسط نجاتگران هلال احمر بهشهر

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۶:۵۷ روز پنج‌شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر وقوع سیلاب در مسیر رودخانه و آبشار سمبی، واقع در محور بهشهر–گلوگاه، جاده جنگلی پاسندرز، روستای یخکش، دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پاسند با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، به همراه تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

فخاری تصریح کرد: در این حادثه ۳۰ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با تلاش نجاتگران، ۱۰ نفر از افراد گرفتار از منطقه پرخطر خارج و به مکان امن منتقل شدند.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های عضو مدیریت بحران از جمله منابع طبیعی، جنگلبانی و نیروی انتظامی، افزود: پس از ارزیابی کامل منطقه، تخلیه افراد از مسیر رودخانه و آبشار ، عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز ۹ مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید.

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