خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نجات ۱۰ نفر گرفتار در سیلاب آبشار سمبی توسط نجاتگران هلال احمر بهشهر

نجات ۱۰ نفر گرفتار در سیلاب آبشار سمبی توسط نجاتگران هلال احمر بهشهر
کد خبر : 1820715
لینک کوتاه کپی شد.

۱۰ نفر از گردشگران گرفتار در سیلاب آبشار سمبی بهشهر با تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر از منطقه پرخطر نجات یافته و به محل امن منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، غلامعلی فخاری اشرفی با اعلام این خبر گفت: در ساعت ۱۶:۵۷ روز پنج‌شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، گزارشی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) مبنی بر وقوع سیلاب در مسیر رودخانه و آبشار سمبی، واقع در محور بهشهر–گلوگاه، جاده جنگلی پاسندرز، روستای یخکش، دریافت شد.

 وی افزود: بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پاسند با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، به همراه تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر شهرستان بهشهر، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

فخاری تصریح کرد: در این حادثه ۳۰ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که با تلاش نجاتگران، ۱۰ نفر از افراد گرفتار از منطقه پرخطر خارج و به مکان امن منتقل شدند.

 وی با اشاره به همکاری دستگاه‌های عضو مدیریت بحران از جمله منابع طبیعی، جنگلبانی و نیروی انتظامی، افزود: پس از ارزیابی کامل منطقه، تخلیه افراد از مسیر رودخانه و آبشار ، عملیات امداد و نجات در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز ۹ مرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل