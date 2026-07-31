تردد زائران اربعین از مرزهای خوزستان از یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر گذشت
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از ثبت بیش از یک میلیون و ۲۳۱ هزار تردد زائر اربعین از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه خبر داد و گفت: روند خدماترسانی به زائران با آمادگی کامل و پایش مستمر در مرزهای استان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، یزدان خسروی امروز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز هشتم مرداد، مجموع تردد ثبتشده از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۲۳۱ هزار و ۸۷۴ نفر رسیده است.
وی با تشریح آمار ترددها افزود: در این بازه زمانی، ۳۱۸ هزار و ۱۶ نفر زائر ایرانی وارد کشور شدهاند و ۷۸۸ هزار و ۶۰۵ نفر از زائران ایرانی از مرزهای خوزستان خارج شدهاند. همچنین ورود ۳۱ هزار و ۷۱۳ تبعه خارجی و خروج ۹۳ هزار و ۵۴۰ تبعه خارجی نیز در سامانههای مرزی ثبت شده است.
خسروی با اشاره به آمادگی کامل مجموعه راهداری برای خدمترسانی به زائران گفت: تمامی امکانات، تجهیزات و نیروهای راهداری در محورهای منتهی به مرزها و پایانههای مرزی مستقر هستند و روند تردد زائران بهصورت شبانهروزی رصد و مدیریت میشود تا سفرهای اربعین با کمترین مشکل و بیشترین ایمنی انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها، مرزها و امکانات بینراهی را از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی کرده و با برنامهریزی مناسب، سفری ایمن، روان و بدون دغدغه را تجربه کنند.