غرق شدن ۵ مسافر در منطقه شنا ممنوعه رامسر

به گزارش ایلنا، مسلم قبادیان، فرماندار شهرستان رامسر، با تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: هفت جوان غیربومی و مسافر عصر روز گذشته در منطقه توسکاسرای رامسر و در مصب رودخانه، محل تلاقی رودخانه با دریا، اقدام به شنا کردند.

وی افزود: این محدوده خارج از طرح دریا و از مناطق شنا ممنوع است و به دلیل وجود امواج شکافنده قوی، حتی برای شناگران حرفه‌ای نیز بسیار خطرناک محسوب می‌شود.

قبادیان با بیان اینکه در محل وقوع حادثه در فواصل کوتاه تابلوهای هشدار «شنا ممنوع» نصب شده بود، گفت: با وجود علائم هشداردهنده، این افراد اقدام به شنا کردند که متأسفانه دچار غرق‌شدگی شدند.

فرماندار رامسر ادامه داد: نیروهای امداد و نجات و ناجیان غریق بلافاصله پس از اطلاع از حادثه در محل حاضر شدند و موفق شدند دو نفر را از خطر مرگ نجات دهند. افراد نجات‌یافته برای ادامه درمان و مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر منتقل شدند.

وی افزود: متأسفانه پنج نفر دیگر در این حادثه جان خود را از دست دادند. تاکنون پیکر چهار نفر از آب خارج شده و عملیات جست‌وجو برای یافتن پیکر پنجمین غریق همچنان ادامه دارد.

قبادیان با تأکید بر اینکه این حادثه در خارج از طرح‌های سالم‌سازی دریا و در منطقه شنا ممنوع رخ داده است، خاطرنشان کرد: در این مناطق با نصب تابلوهای هشدار، خطرات به‌طور مستمر به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود، اما متأسفانه برخی مسافران این هشدارها را جدی نمی‌گیرند.

فرماندار رامسر با اشاره به اینکه در محدوده طرح‌های سالم‌سازی دریا تاکنون موردی از غرق‌شدگی گزارش نشده است، تصریح کرد: در این طرح‌ها ناجیان غریق به‌صورت مستقر حضور دارند و امکانات لازم برای پیشگیری و امدادرسانی در حوادث احتمالی فراهم شده است.

وی همچنین گفت: مردم بومی به دلیل آگاهی از خطرات شنا در مناطق ممنوعه، معمولاً از ورود به این نقاط خودداری می‌کنند، اما برخی مسافران به دلیل ناآشنایی با شرایط دریا و خطرات امواج شکافنده، هشدارها را نادیده می‌گیرند.

قبادیان از مسافران و گردشگران خواست از شنا در مناطق خارج از طرح دریا، مصب رودخانه‌ها و نقاط خلوت فاقد ناجیان غریق و نیروهای امدادی خودداری کرده و برای حفظ جان خود، توصیه‌ها و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

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