پایان آواربرداری حمله به منزل مسکونی و شهادت ۳ عضو یک خانواده در قشم
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از پایان عملیات جستجو و آواربرداری در محل حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابطعمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی، با اشاره به جنایت صبح امروز ارتش تروریستی آمریکا، اظهار کرد: عملیات جستوجو، امدادرسانی و آواربرداری در محل حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم با تلاش نیروهای امدادی، عملیاتی و تیمهای پشتیبان به پایان رسید.
وی افزود: در جریان این عملیات، پیکر سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و یک فرزند از زیر آوار خارج شد که متأسفانه در این حادثه به شهادت رسیده بودند.
نفیسی با بیان اینکه دو فرزند دیگر این خانواده در دقایق ابتدایی حادثه از زیر آوار خارج شدند، تصریح کرد: این دو مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، به مرکز درمانی منتقل شدند و روند درمان آنان ادامه دارد.
معاون استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، آتشنشانی، اورژانس، مدیریت بحران و سایر دستگاههای حاضر در صحنه، گفت: با پایان عملیات آواربرداری، تمامی افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی این حادثه خاتمه یافت.