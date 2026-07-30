حمله موشکی به نقاطی در خوزستان؛ اطراف اهواز، آبادان، شادگان و اروندکنار هدف قرار گرفت

به گزارش ایلنا. ولی‌الله حیاتی بامداد پنجشنبه اظهار کرد: نقاطی در استان خوزستان، در اطراف شهرهای اهواز، آبادان، شادگان و اروندکنار، هدف تجاوز موشکی قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه بررسی ابعاد این رویداد در حال انجام است، افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات، میزان خسارات احتمالی و سایر اطلاعات مربوط، متعاقبا از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.