خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در قشم؛ دو نفر مصدوم شدند

حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در قشم؛ دو نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1820287
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر داد و گفت: تیم‌های امدادی پس از عملیات جست‌وجو، دو نفر محبوس‌شده زیر آوار را به بیمارستان منتقل کردند.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی اظهار کرد: در پی حمله دقایقی پیش دشمن آمریکایی، یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم هدف اصابت پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، سه نفر زیر آوار این منزل گرفتار شده‌اند و تیم‌های امدادی و عملیاتی در محل حادثه حضور دارند و عملیات جست‌وجو و آواربرداری برای نجات افراد محبوس‌شده با تمام توان در حال انجام است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان بیان کرد: جزئیات تکمیلی این حادثه و وضعیت افراد گرفتار، پس از پایان عملیات امدادی و ارزیابی‌های میدانی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل