ارتش آمریکا به مناطقی از هرمزگان حمله کرد

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی اظهار کرد: در ساعت ۰۴:۰۰ نقطه ای در حوالی قشم مورد حمله نظامی دشمن آمریکایی قرار گرفت که گزارش تکمیلی پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی حمله به شهرستان سیریک و بندرعباس را رد کرد و گفت: هیچ‌گونه تجاوز دشمن، انفجار یا حادثه در بندرعباس رخ نداده است و اوضاع تحت مدیریت قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم حفظ آرامش، از شهروندان خواست از تجمع در محل احتمالی حادثه خودداری کرده و در صورت حمله، مسیر تردد خودروهای امدادی و اورژانس را باز نگه دارند.

وی همچنین از مردم خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این حادثه را تنها از طریق رسانه‌ها و مراجع رسمی دنبال کنند و از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده در فضای مجازی بپرهیزند.

مدیر برق جزیره قشم نیز اعلام کرد: قطعی برق مقطعی در قشم بر اثر اصابت موشک به شبکه بوده که با تلاش نیروهای برق شهرستان، رفع شد.

بنا به اعلام وی، تمام نیروهای برق شهرستان قشم در حالت آماده باش کامل هستند.

همچنین در ساعت ۳:۳۲ بامداد امروز صدای دو انفجار شدید در کیش به گوش رسید.

سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرد: کیشوندان گرامی؛ در حمله به جزیره کیش هیچ آسیبی به اماکن شهری و مسکونی کیش وارد نشده است.

به رغم این رویداد، تغییری در برنامه حرکت شناورهای مسافری، خودرویی و فعالیت فرودگاه در جزیره کیش رخ نداده است و برنامه‌های اعلامی همچنان به قوت خود باقی است.

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