معاون سیاسی استانداری مرکزی خبر داد:
شهادت یک پاسدار اهل شهرستان خمین در حمله آمریکا و عربستان به کشور عراق
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: شهید پاسدار مرتضی اکبری یکی از پاسداران اهل روستای دهنو از توابع شهرستان خمین، شب گذشته سهشنبه 6 مرداد ماه بر اثر حملات آمریکا و عربستان به کشور عراق، به درجه رفیع شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان حملات هوایی اخیر مشترک آمریکا و عربستان به دیالی کشور عراق، 4 تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: همچنین شهید پاسدار علیاصغر آستانه، شهید پاسدار ابوالفضل متقی و شهید پاسدار امیرعباس درهمفروش همگی اهل شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان نیز در حمله مشترک آمریکا و عربستان به کشور عراق به درجه شهادت نائل شدند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: زمان انتقال پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور و همچنین پیکر شهید مرتضی اکبری به شهرستان خمین برای تشییع و خاکسپاری و اخبار تکمیلی در این رابطه اعلام و اطلاعرسانی میشود.