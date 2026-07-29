شهادت یک پاسدار اهل شهرستان خمین در حمله آمریکا و عربستان به کشور عراق

به گزارش ایلنا، حسن قمری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در جریان حملات هوایی اخیر مشترک آمریکا و عربستان به دیالی کشور عراق، 4 تن از پاسداران سپاه که مسئولیت تأمین امنیت مراسم اربعین حسینی را بر عهده داشتند به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: همچنین شهید پاسدار علی‌اصغر آستانه، شهید پاسدار ابوالفضل متقی و شهید پاسدار امیرعباس درهم‌فروش همگی اهل شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان نیز در حمله مشترک آمریکا و عربستان به کشور عراق به درجه شهادت نائل شدند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: زمان انتقال پیکر مطهر این شهیدان به خاک کشور و همچنین پیکر شهید مرتضی اکبری به شهرستان خمین برای تشییع و خاکسپاری و اخبار تکمیلی در این رابطه اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود.

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