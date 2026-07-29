به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در دیدار با معاون پارلمانی و حقوقی سازمان استخدامی کشور با اشاره به پایین بودن حقوق کارکنان وزارت کشور گفت: در شرایط کنونی، میزان دریافتی کارکنان با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد و لازم است برای بهبود وضعیت معیشتی آنان تدابیر مؤثری اتخاذ شود.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح شیوه پرداخت حقوق کارکنان تأکید کرد و افزود: در حال حاضر پرداخت‌های یک کارمند از چند بانک انجام می‌شود که مشکلاتی را به همراه دارد؛ تجمیع تمامی پرداخت‌ها در یک بانک می‌تواند ضمن ساماندهی نظام پرداخت، از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

استاندار قزوین با اشاره به اجرای موفق سامانه «فواد» در استان به عنوان پایلوت کشوری، گفت: این طرح تحول مناسبی در حوزه اداری ایجاد کرد و امروز به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شده است.

نوذری با بیان اینکه قزوین از ظرفیت‌های مهم صنعتی، کشاورزی و گردشگری برخوردار است، اضافه کرد: استان با بحران جدی آب مواجه بوده و در حال حاضر تنها منبع تأمین آب، چاه‌ها هستند.

وی تصریح کرد: از این‌رو با استقرار صنایع آب‌بر جدید مخالف هستیم، مگر آنکه از گذشته در استان فعالیت داشته باشند. خوشبختانه در ماه‌های اخیر گره‌های مهمی در حوزه صنعت باز شده و موانع تولید کاهش یافته است.

نوذری با اشاره به اجرای شیوه‌های نوین حکمرانی در استان ادامه داد: برای تأمین منابع پروژه‌ها از روش‌های جدیدی مانند تهاتر زمین در طرح انتقال آب استفاده کردیم و پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی باقی‌مانده از دهه ۷۰ نیز به شهرداری‌ها واگذار شد.

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