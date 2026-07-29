به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور امشب در دیدار با خراسانی مشاور فرمانده ارتش و مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور، صدر معاون درمان ارتش و درگاهی رئیس هلال‌احمر استان، زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای احداث بیمارستان جدید در استان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

در این نشست که با هدف ارتقای شاخص‌های درمانی استان برگزار شد، ظرفیت‌های مشترک ارتش جمهوری اسلامی و جمعیت هلال‌احمر برای مشارکت در پروژه‌های عمرانی حوزه سلامت و نحوه جانمایی و تأمین نیازهای لجستیکی این مرکز درمانی بررسی شد.

احمدپور با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در قزوین، بر آمادگی کامل مدیریت ارشد استان برای تسهیل فرآیندهای اداری و اجرایی این پروژه تأکید کرد و همکاری میان دستگاه‌های لشکری و کشوری را گامی بلند در جهت خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین ضمن قدردانی از نگاه حمایتی مجموعه ارتش و هلال‌احمر، ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن توافقات و تعیین شرایط فنی، عملیات اجرایی این بیمارستان به زودی آغاز شود تا شاهد تحولی در دسترسی مردم استان به خدمات درمانی تخصصی باشیم.

احمدپور همچنین در ابتدای سخنانش تجمعات خودجوش مردم را نشانه‌ای از هوشیاری و بیداری ملت دانست و تأکید کرد: امروز خیابان‌ها به سنگر حماسه تبدیل شده و این حضور باشکوه، پیروزی در میدان رزم را رقم می‌زند.

وی از شهروندان خواست با حفظ همبستگی، چراغ حضور را در میادین شهر روشن نگه دارند تا این اتحاد به مشعلی فروزان در مسیر دفاع از میهن تبدیل شود.

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