استاندار قزوین:
حملات سایبری این روزها اهمیت تقویت زیرساختهای بانکی را دوچندان کرد
استاندار قزوین گفت: حملات سایبری به شبکه بانکی در ایام جنگ نشان داد که دشمن، زیرساختهای حساس اقتصادی را هدف قرار میدهد؛ از اینرو تقویت امنیت سایبری و بهروزرسانی مستمر سامانهها و نرمافزارهای بانکی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امشب در نشست شورای هماهنگی بانکهای استان با بیان اینکه بانکها گلوگاه اقتصادی هر کشور هستند، گفت: حملات سایبری به شبکه بانکی در ایام جنگ نشان داد که دشمن، زیرساختهای حساس اقتصادی را هدف قرار میدهد؛
وی تصریح کرد: از اینرو تقویت امنیت سایبری و بهروزرسانی مستمر سامانهها و نرمافزارهای بانکی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
استاندار با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فناوریهای نوین در شبکه بانکی اضافه کرد: ارتقای زیرساختهای نرمافزاری و افزایش ضریب امنیت سامانهها، ضمن حفظ پایداری خدمات، موجب افزایش اعتماد مردم به نظام بانکی خواهد شد و امیدواریم با برنامهریزی مناسب، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.
نوذری همچنین بر ارتقای کیفیت خدمات بانکهای دولتی و نیمهدولتی تأکید کرد و گفت: هرچه خدمات بانکی سریعتر، ایمنتر و متناسب با نیاز مردم باشد، رضایتمندی مشتریان افزایش خواهد یافت و بانکها میتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به ثبت جهانی قلعههای الموت، این رویداد را نقطه عطفی در معرفی هویت تاریخی و تمدن کهن قزوین عنوان کرد و افزود: این میراث ارزشمند پس از ثبت جهانی، دیگر تنها متعلق به قزوین نیست.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان قزوین ادامه داد: بلکه به میراث مشترک بشریت تبدیل شده و باید از این ظرفیت برای توسعه گردشگری، حفظ هویت فرهنگی و معرفی هرچه بهتر استان بهره گرفت.