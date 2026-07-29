قرارگاه حمزه سید الشهدا اعلام کرد:
هلاکت عامل تروریستی در شهرستان بوکان
قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیهای از هلاکت عامل تروریستی در شهرستان بودکان خبر داد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه،آمده است: طی سلسله اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجانغربی، یک عامل تروریستی وابسته به گروهکهای تروریستی تجزیهطلب که به منظور انجام ترور سازماندهی شده و اقدامات ضدامنیتی در شهرستان بوکان حضور یافته بود، شناسائی و پس از درگیری مسلّحانه با رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به هلاکت رسید.
از این عامل تروریستی ۲ قبضه اسلحه کلاشینکف، ۶ تیغه خشاب و یک دستگاه موتور سیکلت کشف شد.
در ادامه اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) آمده است: چشمان تیزبین رزمندگان این قرارگاه هرگونه تحرکات و اقدامات گروهکهای تروریستی را رصد کرده و تحت نظر دارد و آنها را مثل همیشه ناکام خواهد گذاشت.