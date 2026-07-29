مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران :
حل مشکلات مردم محور جلسات شورای هماهنگی باشد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه شورای هماهنگی باید گرهگشای مشکلات جامعه کار و تولید باشد، گفت: حل مشکلات مردم محور جلسات شورای هماهنگی باشد.
به گزارش ایلنا، سید علی اصغر حسینی شیروانی در دهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که به میزبانی اداره کل برگزار شد با قدردانی از حضور گسترده مردم و مشارکت تشکلهای کارگری و بازنشستگی در برنامههای فرهنگی اخیر، اظهار کرد: مراسم برگزارشده در شهرستان قائمشهر با مشارکت خانه کارگر، کانون بازنشستگان، انجمن صنفی بازنشستگان و بسیج کارگران و کارخانجات، با استقبال قابل توجهی همراه بود و انتظار میرود چنین برنامههایی در دیگر شهرستانهای استان نیز برگزار شود.
وی با اشاره به برنامهریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایام اربعین حسینی افزود: براساس ابلاغ وزارتخانه، پنج استان مرزی بهعنوان استانهای میزبان زائران اربعین انتخاب شدهاند و سایر استانها نیز بهعنوان استانهای پشتیبان در کنار آنها قرار گرفتهاند که در این میان، مازندران مسئولیت پشتیبانی از استان کردستان را بر عهده دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: در این چارچوب، وظیفه ما حمایت از استان کردستان در زمینه پذیرایی و خدمترسانی به زائران در مسیر رفت و بازگشت است.
حسینیشیروانی با بیان اینکه اقدامات اولیه برای اجرای این مأموریت آغاز شده است، خاطرنشان کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را یک رسالت اجتماعی و دینی میداند و تلاش میکند با استفاده از همه ظرفیتهای موجود، سهم خود را در خدمترسانی به زائران اربعین به بهترین شکل ایفا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اثربخش بودن جلسات شورای هماهنگی دستگاههای تابعه تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشستها نباید صرفاً مرور مصوبات گذشته باشد، بلکه باید مسائل و مشکلات واقعی جامعه هدف دستگاهها در آن مطرح و برای آن راهکار عملیاتی ارائه شود.
رئیس شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران ادامه داد: مدیران دستگاهها باید مسائل، چالشها و مطالبات حوزه مأموریتی خود را پیش از برگزاری جلسات اعلام کنند تا در دستور کار قرار گیرد و درباره موضوعاتی که در سطح استان قابل حل است، تصمیمگیری و مصوبه لازم اتخاذ شود.
وی افزود: در موضوعاتی که نیازمند پیگیری ملی است نیز میتوان از ظرفیت استاندار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولان برای مطالبهگری و رفع مشکلات استفاده کرد تا خروجی جلسات به حل مسائل مردم و جامعه کار و تولید منجر شود.
حسینیشیروانی همچنین بر اطلاعرسانی بهموقع برنامهها و مناسبتهای دستگاههای عضو شورای هماهنگی تأکید کرد و گفت: اگر برنامههای مناسبتهایی همچون هفته تأمین اجتماعی، هفته بهزیستی یا سایر رویدادهای مرتبط از قبل اطلاعرسانی شود، امکان برنامهریزی برای حضور مدیران، بسیج ظرفیتها و برگزاری هرچه باشکوهتر این برنامهها فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه همدلی و حضور مشترک مدیران در برنامههای دستگاههای عضو موجب افزایش اعتماد و رضایت جامعه هدف میشود، اظهار کرد: شورای هماهنگی باید متناسب با نیاز دستگاهها و مطالبات مردم برنامهریزی کند تا خروجی جلسات، تصمیمات مؤثر و اقدامات ملموسی باشد که به بهبود خدماترسانی به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان و سایر مخاطبان این مجموعه منجر شود.
در این جلسه موارد تخصصی مربوط به حوزه تعاون کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای زیرمجموعه جهت ارائه خدمات بهتر به مردم توسط مدیران کل مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.