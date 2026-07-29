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رئیس پلیس راه استان کردستان خبر داد:

جان‌باختن 2 نفر بر اثر خروج خودرو از جاده روستای بیساران شهرستان سروآباد

جان‌باختن 2 نفر بر اثر خروج خودرو از جاده روستای بیساران شهرستان سروآباد
کد خبر : 1820230
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رئیس پلیس راه استان کردستان به وقوع حادثه رانندگی در یکی از جاده‌های استان اشاره کرده و گفت: بر اثر خروج یک دستگاه خودروی تندر 90 از جاده در مسیر روستای بیساران از توابع شهرستان سروآباد، 2 نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حمید عبدالملکی به تشریح جزئیات این حادثه رانندگی پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر خروج یک دستگاه خودروی تندر 90 از جاده در مسیر روستای بیساران از توابع شهرستان سروآباد، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران انتظامی استان کردستان به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. بررسی‌های اولیه صحنه وقوع حادثه نشان داد که 2 نفر بر اثر خروج یک دستگاه خودروی تندر 90 از جاده، جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان کردستان به علت وقوع این حادثه رانندگی اشاره کرده و اظهار داشت: هنوز دلیل اصلی این حادثه رانندگی مشخص نیست. ابعاد و جزئیات حادثه توسط پلیس و پزشکی قانونی در دست بررسی است و متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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