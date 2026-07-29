وقوع حادثه آتشسوزی در یک واحد مسکونی خیابان عبدالمطلب شهر مشهد / 11 نفر نجات یافتند
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: حادثه آتشسوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه دوم یک آپارتمان 5 طبقه در خیابان عبدالمطلب شهر مشهد، با تلاش گسترده آتشنشانان مهار و 11 نفر از ساکنان محبوس نجات یافتند.
به گزارش ایلنا، آتشپاد دوم محسن اسدی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه دوم یک آپارتمان 5 طبقه در خیابان عبدالمطلب شهر مشهد، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مشهد گزارش شد.
وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاههای 10 و 12 و تیمهای نجات نیز از ایستگاه 38 به محل وقوع حادثه آتشسوزی اعزام شدند. نیروهای عملیاتی آتشنشانی اعزام شده به محل حادثه با سرعت عمل و مدیریت صحیح، عملیات نجات را آغاز کردند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به وضعیت حادثهدیدگان این آتشسوزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با توجه به گسترش دود ناشی از حریق در طبقات مختلف ساختمان، 11 نفر از ساکنان در طبقات بالا محبوس شده بودند.
آتشپاد دوم اسدی به اقدامات انجام شده برای نجات مصدومان اشاره داشته و تصریح کرد: از 11 نفر نجاتیافته 4 نفر که دچار مصدومیت و مشکلات تنفسی شده بودند توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. مابقی افراد نیز با سلامت کامل از ساختمان خارج شدند.
وی به اقدامات نیروهای آتشنشانی برای مهار آتش اشاره کرده و بیان داشت: عملیات اطفای حریق نیز همزمان با نجات محبوسین انجام شد و از گسترش آتش به سایر واحدهای ساختمانی جلوگیری شد. علت وقوع این حادثه آتشسوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.