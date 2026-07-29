به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد خرسند افزود: نزاع و درگیری دسته‌جمعی خونین در شهر سلامی از توابع شهرستان خواف به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان به محل وقوع حادثه فوق اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه در صحنه نزاع و درگیری دسته‌جمعی حاکی از آن بود 2 جوان در اثر تیراندازی به قتل رسیده‌اند. تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خواف نشان داد 2 متهم 32 و 35 ساله با اسلحه جنگی اقدام به شلیک گلوله کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف اظهار داشت: اختلاف های قبلی که گویا ناشی از تصادف جرحی بوده، انگیزه این درگیری اعلام شده است. یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد. تحقیقات تا زمان دستگیری متهم دیگر پرونده با هماهنگی مراجع قضایی ادامه دارد.

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