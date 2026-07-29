فرمانده انتظامی خواف خبر داد:
2 کشته دستاورد نزاع و درگیری دستهجمعی در شهر سلامی شهرستان خواف
فرمانده انتظامی شهرستان خواف به وقوع نزاع و درگیری دستهجمعی منجر به قتل در این منطقه اشاره کرده و گفت: در جریان نزاع و درگیری دستهجمعی خونین در شهر سلامی از توابع این شهرستان، 2 جوان 26 و 28 ساله در اثر تیراندازی کشته شدند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد خرسند افزود: نزاع و درگیری دستهجمعی خونین در شهر سلامی از توابع شهرستان خواف به مرکز فوریتهای پلیسی 110 اعلام شد. در این راستا بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان به محل وقوع حادثه فوق اعزام شدند.
وی ادامه داد: بررسیهای اولیه در صحنه نزاع و درگیری دستهجمعی حاکی از آن بود 2 جوان در اثر تیراندازی به قتل رسیدهاند. تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان خواف نشان داد 2 متهم 32 و 35 ساله با اسلحه جنگی اقدام به شلیک گلوله کردهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان خواف اظهار داشت: اختلاف های قبلی که گویا ناشی از تصادف جرحی بوده، انگیزه این درگیری اعلام شده است. یکی از متهمان این پرونده دستگیر شد. تحقیقات تا زمان دستگیری متهم دیگر پرونده با هماهنگی مراجع قضایی ادامه دارد.