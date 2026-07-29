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مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی خبر داد:

آغاز فرایند عملیات بازسازی مدارس آسیب دیده شهرستان خمین در جنگ رمضان

آغاز فرایند عملیات بازسازی مدارس آسیب دیده شهرستان خمین در جنگ رمضان
کد خبر : 1820221
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مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی به آغاز روند بازسازی مدارس آسیب دیده شهرستان خمین اشاره کرده و در این رابطه گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه با خیرین مدرسه‌ساز، عملیات بازسازی این مدارس وارد مرحله اجرا شده است.

به گزارش ایلنا، رضا مظهری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: مدارس شقایق، عارفه و شاهد امام رضا که در پی حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان دچار خسارت و تخریب شده بودند که پس از انعقاد تفاهم‌نامه با خیرین مدرسه‌ساز وارد مرحله بازسازی شده‌اند.

وی به نقش خیرین و بخش دولتی در بازسازی این مدارس اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در اجرای این طرح، بنیاد خیریه اکبر ابراهیمی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با مشارکت و حمایت‌های خود نقش مؤثری در پیشبرد عملیات بازسازی ایفا کرده‌اند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی اظهار داشت: این اداره‌کل با استفاده از ظرفیت خیرین و سایر دستگاه‌های مرتبط، بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده را با جدیت پیگیری می‌کند تا دانش‌آموزان بتوانند در محیطی ایمن، استاندارد و مناسب به تحصیل ادامه دهند.

مظهری اهمیت بازسازی فضاهای آموزشی آسیب‌دیده اشاره داشته و تصریح کرد: با همکاری و حمایت‌های خیرین، اقدامات اجرایی برای بازسازی این مدارس آغاز شده و تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط برای بهره‌برداری مجدد و ادامه روند آموزش دانش‌آموزان فراهم شود.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه‌های احداث سرویس‌های بهداشتی و انجام تعمیرات سرایداری‌ها و ساختمان‌های آموزشی مجتمع آموزشی دکتر حافظی در حال انجام است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط مناسب برای استفاده دانش‌آموزان و فرهنگیان از این فضاها فراهم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی تأکید کرد: عملیات تخریب مدرسه شاهد امام رضا به پایان رسیده است. همچنین در مدرسه شقایق نیز فرایند بتن‌ریزی ستون‌های پروژه انجام شده و روند اجرایی بازسازی این فضای آموزشی با سرعت و جدیت در حال پیگیری است.

مظهری ابراز داشت: مدرسه شقایق به همت امام جمعه گرگان احداث خواهد شد و به خواسته وی نام این مدرسه به مدرسه امام خمینی تغییر خواهد یافت. همچنین مدرسه عارفه با مشارکت خیر مدرسه‌ساز عمار حکیم و مدرسه شاهد امام رضا با همت آستان قدس رضوی احداث خواهد شد.

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