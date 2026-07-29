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رویکرد شهرداری اراک در تغییر احکام کمیسیون ماده 100 از تخریب به جریمه نقدی

رویکرد شهرداری اراک در تغییر احکام کمیسیون ماده 100 از تخریب به جریمه نقدی
کد خبر : 1820214
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معاون شهرسازی و معماری شهرداری اراک گفت: سیاست مدیریت شهری در پرونده‌های کمیسیون ماده 100 تغییر پیدا کرده است. در این راستا سیاست جریمه نقدی به جای تخریب در اولویت قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، مجتبی شفیعی به اهداف این تغییرات اشاره کرده و افزود: این تصمیم با هدف کاهش تبعات اجتماعی و صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی پس از تأیید مغایرت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری عملیاتی می‌شود.

وی به علل اجرایی شدن این رویکرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این رویکرد جدید در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای عالی امنیت ملی و الگوبرداری از ضوابط قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرا می‌شود.

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