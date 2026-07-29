رویکرد شهرداری اراک در تغییر احکام کمیسیون ماده 100 از تخریب به جریمه نقدی

به گزارش ایلنا، مجتبی شفیعی به اهداف این تغییرات اشاره کرده و افزود: این تصمیم با هدف کاهش تبعات اجتماعی و صیانت از دارایی‌ها و سرمایه‌های ملی پس از تأیید مغایرت‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری عملیاتی می‌شود.

وی به علل اجرایی شدن این رویکرد اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: این رویکرد جدید در راستای اجرای دستورالعمل ابلاغی شورای عالی امنیت ملی و الگوبرداری از ضوابط قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرا می‌شود.

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