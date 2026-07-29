به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در راستای رفع اختلافات میان شهروندان و منابع طبیعی، توانسته است در مدت زمان کوتاهی 536 فقره پرونده را در کمیسیون ماده‌ واحده تعیین‌ تکلیف کند.

وی به دستاوردهایی که استان مرکزی با تعیین تکلیف پرونده‌های مذکور به آنها دست یافته است اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: این عملکرد شاخص باعث شده تا این استان در ردیف استان‌های برتر کشور بر اساس شاخص‌های ابلاغی قرار گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی اظهار داشت: از مجموع 550 پرونده قابل رسیدگی در کمیسیون ماده واحده موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع استان، تاکنون 536 پرونده با موفقیت تعیین تکلیف شده است.

محمدی تصریح کرد: طبق سامانه «سیماب»، تعهد ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به استان مرکزی برای تمامی سال 1404، رسیدگی به تنها 70 فقره پرونده بوده است. اما عملکرد فعلی این استان، بسیار فراتر از میزان ابلاغی بوده است.

وی بیان داشت: این موفقیت‌های به دست آمده حاصل همکاری قضات معرفی شده از سوی اداره‌کل دادگستری استان مرکزی و نیز سایر اعضای کمیسیون، در کنار پیگیری‌های مستمر کارشناسان ممیزی، حدنگاری و رؤسای ادارات شهرستانی است.

تداوم روند رفع تداخلات در کمیسیون ماده 54

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: در راستای حل‌وفصل نهایی اختلافات، کمیسیون رفع تداخلات استان موضوع ماده 54 قانون رفع موانع تولید با دبیری مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی، در حال بررسی پرونده‌ها است.

محمدی به اتمام مهلت برای اعتراضات اشاره کرده و ابراز داشت: با توجه به اتمام مهلت اعتراض به ملی شدن اراضی در دفاتر کمیسیون ماده‌ واحده، تمامی اختلافات باقی‌مانده از طریق کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده 54 رسیدگی خواهد شد.

وی به تداوم روند رسیدگی به اعتراضات به‌رغم اتمام مهلت ارائه آن اشاره داشته و در این خصوص اضافه کرد: اعتراضاتی که پیش از این در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده ثبت و رسیدگی نشده باشند، همچنان قابلیت طرح و بررسی را خواهند داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: اعضای کمیسیون ماده واحده شامل رؤسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی این سازمان، مدیرکل منابع طبیعی، مدیرکل اقتصاد و دارایی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هستند.

محمدی به اقدامات حوزه شهرستان‌ها اشاره داشته و افزود: اعضای کمیسیون ماده واحده با اعضای متناظر شهرستانی به عنوان دبیرخانه رفع تداخلات شهرستان‌های تابعه استان مرکزی نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح شده اقدام می‌کنند.

وی به وسعت استان مرکزی و همچنین حجم اراضی ملی استان اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: مجموع مساحت این استان 2 میلیون و 900 هزار هکتار است که 70 درصد معادل 2 میلیون و 11 هزار هکتار آن را اراضی ملی تشکیل می‌دهد.

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