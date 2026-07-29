به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی از موافقت هیأت وزیران با گشایش مرز هلاله شمالی‌خبر داد و این مصوبه را نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان دانست.

استاندار ایلام با اشاره به موافقت هیأت وزیران برای گشایش مرز «هلاله شمالی» اظهار کرد: این مصوبه، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه تجارت مرزی و رونق اقتصاد ایلام ایجاد کند.

کرمی با بیان اینکه ایلام از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه مرز و تجارت با کشور عراق برخوردار است، افزود: با راه‌اندازی مرز هلاله شمالی، در کنار مرزهای مهران و چیلات، فرصت‌های جدیدی برای افزایش مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: راهبرد مدیریت استان، بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های مرزی برای توسعه متوازن شهرستان‌هاست و گشایش این مرز، گامی مهم در تحقق این هدف محسوب می‌شود.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره گذرگاه‌های رسمی استان، علاوه بر تقویت جایگاه ایلام در تجارت با عراق، زمینه بهبود معیشت مرزنشینان، رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم استان از بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

کرمی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و آغاز فعالیت این مرز، ایلام بیش از گذشته به یکی از محورهای اصلی تجارت و مبادلات اقتصادی در غرب کشور تبدیل شود.

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