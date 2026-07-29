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استاندار ایلام:

هلاله شمالی» به جمع گذرگاه‌های رسمی ایلام پیوست/گامی راهبردی برای جهش تجارت مرزی و توسعه استان

هلاله شمالی» به جمع گذرگاه‌های رسمی ایلام پیوست/گامی راهبردی برای جهش تجارت مرزی و توسعه استان
کد خبر : 1820191
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استاندار ایلام گفت: با موافقت هیأت وزیران برای گشایش مرز «هلاله شمالی» در شهرستان چوار، یکی از مهم‌ترین مطالبات توسعه‌ای استان ایلام به ثمر نشست. تصمیمی که می‌تواند با تکمیل زنجیره مرزهای رسمی استان، زمینه‌ساز رونق تجارت با عراق، افزایش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی از موافقت هیأت وزیران با گشایش مرز هلاله شمالی‌خبر داد و این مصوبه را نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی استان دانست.

 استاندار ایلام با اشاره به موافقت هیأت وزیران برای گشایش مرز «هلاله شمالی» اظهار کرد: این مصوبه، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی استان به شمار می‌رود و می‌تواند مسیر تازه‌ای برای توسعه تجارت مرزی و رونق اقتصاد ایلام ایجاد کند.

 کرمی با بیان اینکه ایلام از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه مرز و تجارت با کشور عراق برخوردار است، افزود: با راه‌اندازی مرز هلاله شمالی، در کنار مرزهای مهران و چیلات، فرصت‌های جدیدی برای افزایش مبادلات تجاری، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم خواهد شد.

وی تأکید کرد: راهبرد مدیریت استان، بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های مرزی برای توسعه متوازن شهرستان‌هاست و گشایش این مرز، گامی مهم در تحقق این هدف محسوب می‌شود.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره گذرگاه‌های رسمی استان، علاوه بر تقویت جایگاه ایلام در تجارت با عراق، زمینه بهبود معیشت مرزنشینان، رونق فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم استان از بازارهای منطقه‌ای را فراهم می‌کند.

کرمی ابراز امیدواری کرد با تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز و آغاز فعالیت این مرز، ایلام بیش از گذشته به یکی از محورهای اصلی تجارت و مبادلات اقتصادی در غرب کشور تبدیل شود.

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