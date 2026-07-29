تصادف ۵ خودرو در اتوبان قم-کاشان ۲ مصدوم داشت

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی‌پور اظهار کرد: یک تصادف زنجیره‌ای در اتوبان قم به کاشان به وقوع پیوست.

وی ابراز کرد: سه‌شنبه شب مورخ ششم مردادماه، در کیلومتر ۵۰ محور اتوبان قم به کاشان، پنج دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس پایگاه امیرکبیر به محل اعزام شد.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

وی افزود: علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

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