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مهار آتش‌سوزی در اصطبل در اصفهان؛یک راس اسب تلف شد

مهار آتش‌سوزی در اصطبل در اصفهان؛یک راس اسب تلف شد
کد خبر : 1820179
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سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از وقوع آتش‌سوزی در یک اصطبل نگهداری اسب و مهار سریع آن با حضور آتش‌نشانان سه ایستگاه خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مجتبی دهقانی اظهار کرد: ساعت ۹:۲۲ صبح امروز، وقوع یک فقره حادثه آتش‌سوزی در یک اصطبل نگهداری اسب به ستاد فرماندهی عملیات آتش‌نشانی اصفهان گزارش شد.

وی افزود: با دریافت این گزارش، بلافاصله اکیپ‌های اطفای حریق از ایستگاه‌های شماره ۷، ۱۹ و ۲۴ به همراه تجهیزات کامل و تخصصی به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: به محض رسیدن آتش‌نشانان در کمترین زمان ممکن، عملیات مهار حریق آغاز شد. با توجه به حساسیت موضوع و حضور حیوانات در محل، تیم‌های عملیاتی با سرعت عمل بالا ضمن جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌ها و محیط‌های مجاور، موفق شدند حریق را در مراحل اولیه کنترل و به طور کامل اطفا کنند.

دهقانی با بیان اینکه خوشبختانه با حضور به‌موقع نیروهای امدادی، از سرایت آتش به سایر قسمت‌های اصطبل جلوگیری به عمل آمد، گفت: تنها یک راس اسب در این حادثه تلف شد و در حال حاضر وضعیت ایمنی در محل حادثه به‌طور کامل برقرار شده است.

وی در خصوص علت بروز این حادثه خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان واحد بررسی علل حریق و حوادث سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در دست بررسی است.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اهمیت رعایت اصول و الزامات ایمنی در اماکن نگهداری دام و احشام، از تمامی شهروندان خواست در صورت بروز هرگونه حریق یا حادثه، بدون اتلاف وقت با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

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