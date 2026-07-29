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دستگیری چهار شکارچی حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه چهارمحال‌وبختیاری

دستگیری چهار شکارچی حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه چهارمحال‌وبختیاری
کد خبر : 1820169
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رئیس منطقه حفاطت شده سبزکوه چهارمحال و بختیاری گفت: مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده سبزکوه چهارمحال‌وبختیاری با همکاری مؤثر نیروی انتظامی، با هوشیاری و رصد به‌موقع، موفق شدند چهار شکارچی متخلف سابقه‌دار را پیش از هرگونه اقدامِ آسیب‌رسان به حیات‌وحش، شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش ایلنا، احمد محمودیان اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت منطقه حفاظت‌شده سبزکوه، در جریان گشت و کنترل مستمر در ارتفاعات و محدوده‌های حساس این منطقه، به چهار متخلف که قصد ورود غیرمجاز به زیستگاه‌های حیات‌وحش و اقدام به شکار داشتند، برخورد کردند.

وی گفت: با اقدام قاطع و به‌موقع محیط‌بانان، پیش از آنکه این افراد فرصتِ هرگونه تعرض به حیات‌وحش را پیدا کنند، دستگیر و از آنان دو قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط گردید.

محمودیان عنوان کرد: متهمان این پرونده پس از بازداشت، جهت طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند و در حال حاضر تا تکمیل تحقیقات و صدور حکم نهایی در بازداشت به سر می‌برند.

 

 

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