به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، ستار هاشمی با اشاره به اهداف سفر خود به استان، اظهار کرد: ایلام به دلیل میزبانی از زائران اربعین حسینی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در این سفر، نظارت بر زیرساخت‌های ارتباطی اربعین و افتتاح پروژه‌های توسعه‌ای حوزه ارتباطات در دستور کار قرار دارد.

هاشمی با قدردانی از پیگیری‌های مستمر مسئولان استان، به‌ویژه استاندار ایلام، افزود: گزارش‌های دقیق و روحیه جهادی مدیریت استان در نشست‌های هماهنگی اربعین، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مؤثر و اجرای مصوبات شده است و این سفر نیز با هدف بررسی میدانی روند اجرای این برنامه‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش متخصصان حوزه ارتباطات برای حفظ پایداری شبکه‌های ارتباطی، تصریح کرد: با وجود اقدامات مخرب سایبری و فنی دشمن، تمامی اختلالات برطرف شده و شبکه ارتباطی استان در وضعیت پایدار قرار دارد. حضور زمینی در منطقه نیز با هدف رصد مستقیم شرایط و اطمینان از آمادگی کامل زیرساخت‌ها صورت گرفته است.

وزیر ارتباطات همچنین از بهره‌برداری رسمی ۷۸ پروژه ارتباطی با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان در استان ایلام خبر داد و این طرح‌ها را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تحقق عدالت ارتباطی و ارتقای کیفیت خدمات در مناطق مختلف استان دانست.

هاشمی در پایان با تأکید بر تداوم روند توسعه کشور اظهار کرد: حمایت مردم و ائمه جمعه، بزرگ‌ترین پشتوانه دولت برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی است و این همراهی، انگیزه مضاعفی برای اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای در سراسر کشور ایجاد می‌کند.

استاندار ایلام هم با اشاره به اینکه استان ایلام محل عبور میلیون‌ها زائر اربعین است، افزود: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یکی از مهم‌ترین نیازهای زائران تبدیل شده و حتی در برخی موارد، اهمیت آن هم‌تراز با تأمین آب و غذا برای زائران است.

استاندار ایلام احداث مرکز دوم PC در استان را از ضروریات دانست و تصریح کرد: با توجه به جایگاه ارتباطات در زندگی امروز مردم و حجم بالای تردد زائران، ایجاد این مرکز باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گیرد.

کرمی همچنین بر بازسازی سایت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه، تکمیل پروژه‌های فیبر نوری، اجرای ۴۴ سایت باقی‌مانده خدمات عمومی اجباری (USO)، تقویت پوشش آنتن‌دهی در محورهای شش‌گانه اربعین، ارتقای فناوری سایت‌های تلفن همراه و توسعه شبکه 5G در استان تأکید کرد.

وی با اشاره به آمار تردد زائران از مرز مهران، گفت: از بامداد امروز تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند و از ابتدای ماه صفر نیز مجموع ترددها از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

استاندار ایلام خاطرنشان کرد: مرز مهران به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات، زیرساخت‌های مناسب و میزبانی شایسته مردم استان، همچنان انتخاب نخست زائران اربعین است و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی این مرز باید با نگاه ویژه دنبال شود.

کرمی در پایان از حضور میدانی وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات ویژه برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اربعین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این سفر، دستاوردهای ارزشمندی برای توسعه ارتباطات استان ایلام به همراه داشته باشد.

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